TIVOLI – Giuseppe Panei è il nuovo coordinatore comunale di Fratelli d’Italia

Giuseppe Panei è il nuovo Coordinatore comunale di Fratelli d’Italia a Tivoli.

L’elezione è avvenuta ieri, venerdì 28 febbraio, nell’ambito del Congresso locale di FdI tenutosi presso l’Hotel Cristallo di Villa Adriana alla presenza del sindaco di Tivoli Marco Innocenzi, dell’Onorevole Paolo Trancassini, del Senatore Marco Silvestroni, degli Onorevoli Alessandro Palombi e Mauro Milani, dell’Assessore regionale Fabrizio Ghera e delle Consigliere regionali Micol Grasselli e Marika Rotondi.

Il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi

“Al Congresso locale di Fratelli d’Italia, insieme a tanti amici e colleghi, abbiamo confermato ancora una volta che il nostro è un partito solido, coeso e punto di riferimento per la Federazione provinciale”, ha commentato il sindaco Marco Innocenzi in un comunicato stampa.

“Grazie – ha aggiunto il sindaco di Tivoli – all’Onorevole Paolo Trancassini, al Senatore Marco Silvestroni, agli Onorevoli Alessandro Palombi e Mauro Milani, all’Assessore regionale Fabrizio Ghera e ai Consiglieri regionali Micol Grasselli e Marika Rotondi per la loro partecipazione e vicinanza alla nostra Comunità.

Un ringraziamento particolare va anche a tutti agli esponenti dei partiti alleati che sostengono l’Amministrazione Comunale, Giorgio Strafonda, Domenico Cecchetti, Vincenzo Tropiano e Matteo Centani per aver portato il loro saluto, dimostrando con la loro presenza che l’unità della coalizione di centrodestra è una realtà concreta, a Tivoli come in tutta Italia.

Congratulazioni a Giuseppe Panei, neoeletto Coordinatore comunale, che saprà portare avanti il lavoro con passione e dedizione insieme a tutto il direttivo. E grazie ai tanti militanti e partecipanti, perché questo non è solo un congresso, ma un nuovo capitolo di un percorso iniziato più di dieci anni fa.

All’epoca, in pochissimi avrebbero scommesso su di noi. Abbiamo creduto in un progetto, lo abbiamo costruito con sacrificio ed oggi ne vediamo i risultati. Ora, con solide radici nel passato, guardiamo con fiducia e determinazione al futuro”.