TIVOLI – Caccia agli “zozzoni”, così i volontari si sono calati nella gola di Villa Gregoriana – VIDEO

Stamane, lunedì 3 marzo, a Tivoli sono iniziate le operazioni per il rintraccio degli “zozzoni” che negli ultimi mesi hanno giocato al “lancio del sacchetto” lungo via Quintilio Varo, fino a creare una montagna di rifiuti in un terreno di proprietà privata adiacente a Villa Gregoriana (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Alla presenza del proprietario dell’area, i volontari dell’associazione Accademia Kronos si sono calati in sicurezza con una fune sullo strapiombo per setacciare i sacchetti alla ricerca di elementi utili per risalire ai “produttori” dei rifiuti.