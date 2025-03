VICOVARO – Fermato con 25 grammi di cocaina, pregiudicato ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Vicovaro hanno arrestato in flagranza un cittadino italiano di 50 anni, con precedenti specifici, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma, nella mattina di martedì i Carabinieri, nel corso di una attività antidroga, hanno fermato e controllato l’uomo, che è stato trovato in possesso di 25 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, della somma contante di 850 euro in banconote da piccolo taglio, ritenute provento dell’attività illecita.

La droga e il denaro contante sono stati sequestrati.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Roma è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.