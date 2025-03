TIVOLI – Cristina e Alessio medaglia d’oro al Campionato Regionale di Danza

Quattro medaglie d’oro, una d’argento, tre quarti posti e un quinto classificato.

E’ il bottino conquistato dagli allievi dei maestri di ballo Daniele Paolozzi, Michela Di Murro e Alessandra Bartolomei al Campionato Regionale Fidesm Lazio 2025 organizzati dalla Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali (FIDESM) e dal Comitato Italiano Paralimpico tenutisi sabato 1 e domenica 2 marzo al Palasport Paolo Tosto di Tivoli (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Cristina Petrakovych e Alessio Piselli, primo posto nella gara in coppia di Danze latine 16/18 B2

Sul podio più alto sono saliti Alessio Piselli e Cristina Petrakovych, primi classificati nella gara a coppia di Danze Latine Categoria 16/18 anni B2.

Nella gare di Coppia Danze Latine Raoul Taormina e Cristiana Giannacco quarti, Antonio Pucello e Monia Dalozzo secondi

Sempre nelle Coppie di Danze Latine, tra gli atleti di Villa Adriana spicca la medaglia d’argento per Antonio Pucello e Monia Dalozzo nella Categoria 45/55 anni AS, quarto posto per Raoul Taormina e Cristiana Giannacco nella Categoria 19/34 anni A2.

Gli atleti di Solo latin style Cristina Petrakovych, Alex Apostol, Valentina di Vincenzo, Giulia Cencioni, Cristiana Giannacco e Elisa Tedeschi

Nelle Danze coreografiche Solo Latin Style spiccano le medaglie d’oro conquistate da Cristina Petrakovych nella Categoria 16/18 anni C, da Alex Apostol nella Categoria 19/34 anni C e da Valentina Di Vincenzo nella Categoria Over 31 anni B.

Sempre nelle Danze coreografiche Solo Latin Style da registrare il quinto posto di Giulia Cencioni nella Categoria 16/18 anni B, il quarto posto di Cristiana Giannacco nella Categoria 19/34 anni A e di Elisa Tedeschi nella Categoria 19/34 anni B.