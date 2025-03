GUIDONIA – Carnevale, viale Roma come Rio – VIDEO

Guardarlo dal cielo è uno spettacolo senza precedenti. Si presenta così il Carnevale di Guidonia ripreso dal drone di Christian Montanari che oggi pomeriggio, martedì 4 marzo, ha filmato la seconda e ultima sfilata organizzata dal Comitato.

Come era accaduto domenica pomeriggio 2 marzo, anche oggi migliaia di bambini mascherati accompagnati dai genitori si sono riversati in viale Roma per assistere e sfilare dietro ai carri (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Colori, sorrisi e gioia.

L’ennesimo Carnevale indimenticabile, stavolta dedicato alla memoria di Giovanni Bracchitta, Presidente del Comitato e uno dei fondatori della festa, deceduto lo scorso martedì 25 febbraio all’età di 82 anni (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La sfilata è culminata a largo Maurizio Simone, il piazzale antistante l’aeroporto militare “Alfredo Barbieri”, con musiche, balli e canti e il tradizionale falò di Re Carnevale.

Appuntamento al prossimo anno.