MONTEROTONDO – Ubriachi e col telefono alla guida: sette patenti ritirate alla Movida

Oltre 210 persone identificate, oltre 150 veicoli controllati, più di 5.000 euro di multe e 7 patenti di guida ritirate.

E’ il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio svolto nell’arco serale notturno nel fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo.

Nel corso delle attività, finalizzata alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità, i militari diretti dal Capitano Carmine Rossi hanno ritirato 7 patenti di guida, di cui una in virtù dell’entrata in vigore del nuovo codice della strada, in quanto il conducente è stato sorpreso alla guida del proprio veicolo mentre faceva uso del telefono cellulare.

Nelle maglie delle pattuglie dell’Arma della Compagnia di Monterotondo sono finiti anche tre uomini, di 19, 42 e 43 anni, sorpresi alla guida delle proprie autovetture; il 19enne albanese ed il 43enne italiano sono stati entrambi denunciati all’Autorità Giudiziaria per il porto, senza giustificato motivo, di oggetti atti ad offendere; in particolare, il 19enne aveva con sé un coltello a serramanico di 22 centimetri, mentre il 43enne aveva un coltello a serramanico di 20 centimetri.

Invece il 42enne, fermato alla guida della propria autovettura, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico, venendo dunque denunciato per le violazioni di cui all’articoli 186 del Codice della Strada.

Altre 15 persone infine, tra cui due minorenni, sono state sanzionate e segnalate alla Prefettura per il possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale, sequestrando complessivamente ulteriori 28 grammi di hashish e 2 grammi di marijuana.

I risultati sono frutti della costante ed incessante azione di controllo del territorio posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, finalizzata a contrastare ogni forma di illegalità, garantendo la sicurezza dei cittadini di questi territori.