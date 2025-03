MONTEROTONDO – Lavori al pronto soccorso: ambulanze dirottate in “Passeggiata”

Cambia la viabilità carrabile e pedonale davanti all’ospedale “Santissimo Gonfalone” di Monterotondo.

Lo stabilisce la delibera numero 55 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - con la quale oggi pomeriggio, martedì 4 marzo, la giunta guidata dal sindaco Riccardo Varone ha dato il via libera alla proposta della Asl Roma 5.

L’Azienda Sanitaria Locale di Tivoli, infatti, intende realizzare delle opere di miglioramento e potenziamento del Presidio Ospedaliero di Via Roberto Faravelli.

Gli interventi interessano principalmente il reparto del Pronto Soccorso, per cui durante tutta la durata dei lavori non sarà consentita l’entrata e l’uscita dei mezzi di soccorso su Via Faravelli.

Di qui, la proposta progettuale per la modifica parziale della Viabilità su Viale Bruno Buozzi, meglio nota come “Passeggiata”, di fronte all’ingresso principale del “Santissimo Gonfalone”.

Secondo il progetto del dirigente dell’Ufficio Tecnico della Asl Ferdinando Ferone, la Roma 5 a proprie spese modificherà parzialmente la viabilità su Viale Bruno Buozzi, fronte ingresso principale, proprio per consentire l’accesso in sicurezza delle ambulanze fino al Pronto Soccorso e poter quindi eseguire i lavori di miglioramento sul Presidio Ospedaliero Cittadino.

Gli interventi nel nosocomio eretino avranno una durata stimata di 365 giorni e alla conclusione l’Azienda Sanitaria si impegna al ripristino Ante Opera della passeggiata di Viale Bruno Buozzi.