GUIDONIA – Implacabile Chiara: due medaglie d’oro alla Coppa del Mondo di Kickboxing 

Ha dato spettacolo sul tatami, dominando due categorie estremamente competitive.

Così Chiara Teodorani de La Botte di Guidonia è stata la grande protagonista della Coppa del Mondo di Kickboxing, organizzata dalla sigla mondiale WAKO, riconosciuta dal CIO, e svoltasi giovedì 6, venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 marzo a Jesolo.

Il prestigioso evento ha visto la partecipazione di 3.700 atleti provenienti da tutto il mondo, confermando l’altissimo livello competitivo della manifestazione.

Tra le squadre protagoniste, il Team Lanzilao – Anco Marzio Sporting di Guidonia, guidato dal maestro Marco Lanzilao, ha brillato con risultati eccezionali, portando a casa due medaglie d’oro e tre medaglie di bronzo.

Chiara Teodorani de La Botte di Guidonia ha vinto due medaglie d’oro alla Coppa del Mondo di Kickboxing a Jesolo

Chiara Teodorani: due ori per una campionessa inarrestabile

Chiara Teodorani, ex campionessa del mondo junior e più volte campionessa europea e mondiale, ha conquistato ben due medaglie d’oro, rispettivamente nella categoria 55 kg senior in POINT fighting e nella categoria 60 kg senior in point fighting.

Chiara ha affrontato quattro avversarie in ciascuna delle due categorie, dimostrando talento, velocità, strategia e una gestione impeccabile del tatami. Il suo trionfo è la conferma di un talento in continua ascesa nel panorama internazionale.

Gabriele Lanzilao: doppio bronzo per il campione del mondo in carica

Ottime prestazioni anche per Gabriele Lanzilao, attuale campione del mondo seniores, che ha conquistato due medaglie di bronzo nelle categorie 63 kg e 69 kg. Un risultato importante che conferma la sua solidità e competitività ai massimi livelli.

Elena Cardoni ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria 52 kg K-1 Ring

Elena Cardoni: bronzo nel K-1 Ring -52 kg

A completare il medagliere del Team Lanzilao, la performance di Elena Cardoni, che ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria 52 kg K-1 Ring.

Ottima la prestazione anche di tutti gli atleti del team Nicholas D’Andrea, Andrea Cinotti, Matteo di Blasio, Daniele Zumello e Luca Persichini.

Il Team Lanzilao continua a dominare la scena internazionale

I risultati ottenuti alla Coppa del Mondo di Jesolo dimostrano ancora una volta l’altissimo livello degli atleti del Team Lanzilao – Anco Marzio Sporting, sotto la guida esperta del maestro Marco Lanzilao.

Questi successi consolidano il prestigio della scuola di Kickboxing teamlanzilao confermando la qualità della preparazione tecnica e la determinazione dei suoi atleti, pronti a nuove sfide sui più importanti palcoscenici internazionali.