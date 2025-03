GUIDONIA – Si apre una voragine in strada

Ennesima voragine sulle strade di Guidonia Montecelio.

L’ultima in ordine di tempo si è aperta poco dopo le 14 di oggi, lunedì 10 marzo, sull’asfalto di via Bari, una delle strade principali del quartiere di Villalba. Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la buca è all’altezza del civico 57 e misura una profondità di circa un metro.

Probabilmente l’asfalto è franato a seguito di una perdita d’acqua dal vicino tombino.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Guidonia Montecelio per la messa in sicurezza in attesa dell’intervento degli operai di Acea Ato2.

La strada è interdetta al traffico. Sono in corso le verifiche per accertare le cause che hanno determinato il cedimento.

“Acea Fogne procederà, già questa sera, a una videoispezione per avere il quadro esatto della situazione”, ha precisato l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Proietti.