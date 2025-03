TIVOLI - Per la Festa di San Giuseppe chiuse tutte le scuole

Tivoli si anima per celebrare San Giuseppe, una festa profondamente radicata nella tradizione della Città dell’Arte.

Mercoledì prossimo 19 marzo sarà un’intera giornata di spettacoli e divertimento, pensata per tutte le età: animazione per bambini, spettacoli di burattini e magia, musica e momenti di condivisione per vivere insieme la festa.

L’amministrazione comunale ha previsto un programma imperdibile in piazza Garibaldi a partire dalle ore 10,30 con animazione per bambini, Giochi di musica e interattivi in collaborazione con Anima Roma Eventi.

Alle 11,30 lo Spettacolo di burattini “Le avventure di Pulcinella” rappresentato da “I Burattini Viaggianti di Paolo Di Manno”.

Alle 15,30 ancora animazione per bambini con Giochi di musica e interattivi in collaborazione con Anima Roma Eventi.

Alle 16,30 la replica dello Spettacolo di burattini “Le avventure di Pulcinella” rappresentato da “I Burattini Viaggianti di Paolo Di Manno”.

Alle 17,15 lo spettacolo di Magia e sorprese con la “Maga Spugna” e molto altro! Vi aspettiamo numerosi per trascorrere insieme una giornata all’insegna della tradizione, del divertimento e della Comunità! Un sentito ringraziamento a U.N.O.E., Anima Roma Eventi, I Burattini Viaggianti di Paolo Di Manno e tutti gli organizzatori per aver reso possibile questo evento speciale.

Per la giornata di mercoledì 19 marzo in occasione della festività di San Giuseppe, il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi con l’Ordinanza numero 54 ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private. Infatti l’allestimento e l’esposizione della Fiera di San Giuseppe riguarda gran parte delle vie del centro storico e delle arterie connesse, interessando anche gli spazi antistanti alcuni degli edifici scolastici, che saranno occupati da banchi ed esposizioni.