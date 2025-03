GUIDONIA – Gli alunni visitano la Delegazione, quando la cittadinanza si impara sul campo

Nella giornata di ieri, giovedì 13 marzo, alcuni alunni dell’istituto comprensivo “Eduardo De Filippo” di Villanova hanno visitato la locale Delegazione comunale di via Mazzini. Un incontro organizzato dalle maestre, accolto con simpatia e disponibilità dall’Assessorato diretto da Paola De Dominicis.

“A rispondere alle molte domande dei bambini – racconta la Vicesindaca e assessora al Personale Paola De Dominicis – gli impiegati, il funzionario Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, il consigliere comunale Mauro De Santis.

Gli alunni hanno potuto apprendere come funzionano i servizi comunali, come vengono assunte le decisioni che riguardano la collettività, quali figure professionali lavorano quotidianamente per il bene comune e altro ancora.

Hanno compreso che dietro a ogni servizio di pubblica utilità c’è l’impegno di persone e professionalità e che il funzionamento di una Istituzione appartiene a tutti i cittadini, anche ai più piccoli”.

“Desidero esprimere la mia gratitudine alla Dirigente scolastica e alle insegnanti che hanno reso possibile questa esperienza, dimostrando una sensibilità pedagogica che va oltre il programma scolastico tradizionale – prosegue la Vicesindaca Paola De Dominicis – La loro visione educativa, che include la formazione civica vissuta e non solo studiata sui libri, merita il mio più sincero plauso.

Educare alla cittadinanza attiva significhi costruire insieme una comunità più consapevole, partecipe e solidale.

I bambini di oggi saranno gli amministratori di domani, accompagnarli in questo percorso di scoperta e appartenenza è non solo un dovere istituzionale, ma un privilegio che ci riempie di speranza per il futuro della nostra comunità”.