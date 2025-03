TIVOLI – A “The Voice Senior” Umberto Mari incanta l’Italia

Si è presentato al pubblico con un brano intenso, che soltanto chi ha “voce” può interpretare.

Umberto Mari durante l’esecuzione del brano “Mille giorni di te e di me” a “The Voice Senior“

Così ieri sera, venerdì 14 marzo, Umberto Mari è stato uno dei protagonisti della quarta puntata di “The Voice Senior“, il talent show condotto da Antonella Clerici su Rai 1 che premia le più belle voci over 60 del Paese.

Anche questa edizione del talent show “The Voice Senior“ è condotto da Antonella Clerici

Da aspirante concorrente Umberto, 60 anni, ha cantato “Mille giorni di te e di me” di Claudio Baglioni incassando il “Sì” di tre coach su 4 e conquistando un posto nel team di Gigi D’Alessio (CLICCA E GUARDA L’ESIBIZIONE).

La performance di Umberto Mari ha incassato il “sì” di Gigi D’Alessio, Arisa e Clementino

E’ stato proprio l’autore di “Non dirgli mai” a tessere le lodi per Umberto Mari, applaudito anche dai cantanti Arisa e Clementino, mentre Loredana Bertè si è astenuta.

Umberto Mari è entrato nel team di Gigi D’Alessio

Figlio di Angelo Mari, presidente del Tribunale per i Diritti del Malato di Tivoli, Umberto Mari è sposato da 32 anni, ha 3 figli (due maschi ed una femmina), è infermiere professionale presso la Asl Roma 5 e lavora al Distretto sanitario di piazza Massimo, a Tivoli.

Umberto Mari, infermiere 60enne, durante la presentazione a “The Voice Senior”

Umberto Mari insieme alla moglie; sotto è insieme ai tre figli

Ha la passione per la pesca, il calcio, la bici e la pittura.

La pittura è una delle grandi passioni dell’infermiere della “Mutua”

Ma il canto è sopra a tutte.

“Nel film Billy Elliot – confessa Umberto Mari – il protagonista dice che quando balla si sente come se non esistesse. A volte questa sensazione l’ho provata quando canto, mi sento in un’altra dimensione, infatti spesso mi commuovo anche quando canto e quindi mi devo fermare”.

Ieri sera su Rai 1 Umberto è andato dritto come un treno, ha fatto innamorare il pubblico ed è entrato di diritto come concorrente di “The Voice Senior“.