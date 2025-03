MONTEROTONDO – Due studenti dell’Istituto Giovagnoli un mese in Belgio col progetto Erasmus

L’Istituto comprensivo “Raffaello Giovagnoli” di Monterotondo si conferma ancora una volta leader nell’offrire ai propri studenti esperienze formative internazionali, impegnandosi a garantire opportunità educative che rispondano alle esigenze di un mondo sempre più globalizzato.

Un esempio emblematico di questo impegno è la partecipazione di due alunni della terza classe, G.D.A. della terza A e M.M. della terza G, che, grazie al loro impegno e merito, sono stati selezionati per vivere un’esperienza di mobilità Erasmus+ in Belgio, presso la scuola Go! Atheneum di Geraardsbergen, sotto la guida del professor Gunther de Geeter.

Accompagnati da un gruppo di insegnanti dell’Istituto – le professoresse Alessandra Mossina, Francesca Carconi, Elisabetta Di Giacomo, Rosalinda Locascio e Irma de Ceglia -, i due ragazzi hanno trascorso un mese in Belgio, un periodo che ha rappresentato una vera e propria esperienza di crescita sotto tutti i punti di vista, educativo e personale. Questo viaggio è stato non solo un’opportunità di apprendimento, ma anche un segno concreto dell’attenzione dell’Istituto Giovagnoli verso l’internazionalizzazione del suo programma formativo.

Il programma Erasmus+, da sempre un’opportunità fondamentale per la formazione globale degli studenti, ha consentito a G.D.A. e M.M. di confrontarsi con un sistema scolastico europeo, scoprendo metodologie didattiche innovative e migliorando significativamente le proprie competenze linguistiche. L’esperienza ha, inoltre, permesso loro di sviluppare competenze trasversali, come il lavoro in team, la gestione del tempo, l’autonomia e la resilienza – abilità indispensabili per affrontare con successo le sfide future.

Vivere e studiare all’estero, interagire con coetanei di diverse culture e affrontare quotidianamente situazioni nuove e stimolanti ha offerto ai ragazzi una crescita che va ben oltre l’aspetto scolastico. L’opportunità di vivere in un contesto internazionale ha ampliato il loro orizzonte culturale, arricchendo la loro esperienza personale e preparando il terreno per un futuro sempre più interconnesso.

Questa esperienza di mobilità internazionale non è solo un traguardo individuale per G.D.A. e M.M., ma un successo collettivo che riflette il lavoro sinergico di tutti i docenti, che, guidati dalla coordinatrice del progetto Erasmus+ professoressa Marilena Vitagliano, hanno saputo motivarli e supportarli nel loro percorso. Inoltre, ha contribuito a rafforzare l’immagine dell’Istituto Giovagnoli come centro di eccellenza per le opportunità educative a livello europeo, diventando un punto di riferimento per chi cerca una formazione che guardi al futuro.

L’intera comunità scolastica dell’Istituto Giovagnoli diretto dalla professoressa Valentina Celotto è estremamente fiera di questo successo, che testimonia come l’educazione internazionale sia una parte fondamentale della loro missione.

Il progetto Erasmus+ non è solo una modalità di apprendimento, ma veicolo di un presente che guarda lontano, verso un futuro in cui l’accoglienza e l’inclusione siano sempre più centrali nel percorso educativo dei giovani.