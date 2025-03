TIVOLI - Cane non vedente residente in Toscana riconsegnato grazie ai Social

Il cancello di casa era rimasto inavvertitamente aperto e lui era uscito vagando senza meta per le strade del quartiere.

Si chiama Devil, è uno Staffordshire bull terrier maschio di 14 anni, non vedente, ritrovato in un terreno privato in località Cesurni, a Tivoli Terme.

La sua casa era a qualche isolato di distanza dal luogo del ritrovamento, ma dal microchip risultava residente addirittura in Toscana.

Per rintracciare la proprietaria è stato fondamentale l’appello lanciato attraverso i Social dalle Guardie Zoofile dell’associazione “Accademia Kronos Valle Aniene”.

La storia a lieto fine è accaduta nella mattina di mercoledì 12 marzo, quando Devil è stato rinvenuto dal proprietario di un lotto di terra tra via Mascagni e via Verdi.

L’uomo ha pensato di avere davanti a sé un pit bull, per questo ha richiesto l’intervento delle Guardie Zoofile della “Kronos” le quali hanno accertato che in realtà si trattava di un docile Staffordshire bull terrier.

Le cose si sono complicate quando dalla lettura del microchip è emerso che Devil risiede in Toscana.

A quel punto le Guardie Zoofile nel pomeriggio hanno lanciato un appello sui Social e in serata è stata rintracciata la proprietaria.

Alla donna è stato prescritto l’obbligo del cambio di residenza entro 5 giorni.