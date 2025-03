GUIDONIA – Indagine sulla qualità dei servizi comunali: la parola ai cittadini

L’Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio ha avviato un’indagine di Customer Satisfaction per verificare la qualità dei servizi erogati ai cittadini.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Supporto ai comuni metropolitani nello svolgimento delle indagini di Customer Satisfaction” della Città Metropolitana di Roma, che coinvolge più comuni dell’hinterland.

Gli obiettivi dell’indagine comprendono la valutazione dell’efficacia, efficienza e qualità dei servizi comunali, l’identificazione di criticità strutturali e aree di miglioramento prioritarie, la raccolta di suggerimenti operativi dai fruitori, l’orientamento delle future scelte amministrative basate sui dati, la definizione di parametri oggettivi per misurare le performance.

Le informazioni raccolte permetteranno di adottare un approccio data-driven alle politiche pubbliche, implementare un ciclo virtuoso di pianificazione e verifica, stabilire un dialogo strutturato con i cittadini, ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche e anticipare le esigenze emergenti della comunità locale.

L’intero processo garantirà la tutela dell’anonimato dei partecipanti, trasparenza nell’elaborazione dei dati e validazione statistica dei risultati ottenuti.

L’indagine è disponibile sul sito web del Comune, ottimizzata per tutti i dispositivi e accessibile anche tramite QR Code.

“L’ascolto dei cittadini non è solo un dovere istituzionale, rappresenta il fondamento stesso di un’Amministrazione moderna ed efficiente – evidenzia il Sindaco Mauro Lombardo -. Questa indagine non è, pertanto, un mero esercizio formale o un semplice sondaggio d’opinione, ma uno strumento strategico di governance che ci permetterà di riorientare e calibrare con precisione le nostre politiche pubbliche in funzione delle reali necessità della comunità.

La qualità percepita dai cittadini è il vero banco di prova dell’efficacia dell’azione amministrativa”.