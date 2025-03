L’obiettivo è la futura riqualificazione del mercato.

Un’idea che gli ambulanti coltivano da tempo: far coesistere i banchi del tradizionale appuntamento settimanale e le auto dei clienti.

E’ quanto avverrà mercoledì 19 marzo, in occasione della Festa di San Giuseppe, al Lunganiene Peppino Impastato dove si svolgerà il mercato settimanale contestualmente alla tradizionale fiera.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 61 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata oggi, lunedì 17 marzo, dal Comandante della Polizia Locale di Tivoli Francesco Rossi.

Il provvedimento mette in pratica in via sperimentale la proposta avanzata all’amministrazione comunale da parte di Luigi Guerriero, responsabile di zona dell’Unione Provinciale Venditori Ambulanti, secondo il quale saranno a disposizione dei clienti circa 70 stalli di sosta libera.

L’ordinanza numero 61 infatti prevede che i posteggi del Lungoaniene solitamente riservati agli operatori commerciali saranno posizionati nello spazio compreso tra la fine della rampa di accesso al parcheggio da via Roma e la fine dell’isola di traffico rialzata posta davanti alla scalinata che conduce alla palestra privata.

Di conseguenza, sarà consentita soltanto la sosta negli appositi stalli presenti nell’area compresa tra la scalinata e l’ingresso alla rampa di accesso al parcheggio da Via Acquaregna.

Per questo motivo mercoledì 19 marzo nella sopra riportata area avverrà la modifica temporanea dell’attuale regolamentazione stradale nella seguente modalità:

Dalle ore 06:00 fino alle ore 16:00

• LUNGOANIENE IMPASTATO: tratto compreso tra la fine della rampa di accesso al parcheggio, sita in via Roma e la fine dell’isola di traffico rialzata posta davanti alla scalinata della palestra privata

– DIVIETO DI TRANSITO per tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi degli operatori commerciali e mezzi ASA addetti alla pulizia dell’area alla fine del mercato

– DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA per tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi degli operatori commerciali Dalle ore 06:00 fino alle ore 16:00

• LUNGOANIENE IMPASTATO: tratto compreso tra la fine dell’isola spartitraffico posta davanti alla scalinata della palestra privata e il lampione della pubblica illuminazione contrassegnato dalla sigla di riconoscimento TVL_S04092

– DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER TUTTI I VEICOLI

– ISTITUZIONE INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA PER L’USCITA DAL PARCHEGGIO