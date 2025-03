TIVOLI – “Aumenta i gettoni ai consiglieri e il costo dei parcheggi per i cittadini”, i comunisti contro il sindaco

In riferimento all’articolo TIVOLI – Aumento del gettone di presenza per i consiglieri: si vota in aula, da Elio Di Benedetto, Segretario della Sezione di Rifondazione Comunista di Tivoli riceviamo e pubblichiamo:

“Siamo sconcertati per quanto avvenuto oggi in Consiglio Comunale.

L’amministrazione del sindaco Marco Innocenzi si traveste da Robin Hood al contrario, dimostra di essere in grado solo di aumentare i gettoni di presenza per i suoi consiglieri, mentre decide di alzare le tariffe dei parcheggi.

Questa è una chiara manifestazione di una politica che dimostra di non avere a cuore gli interessi dei cittadini, ma che si preoccupa esclusivamente dei propri.

Un esempio sconvolgente della malagestione delle risorse pubbliche è l’illuminazione del quartiere Il Giglio.

Nonostante l’annuncio del sindaco riguardo al ripristino dell’illuminazione, il quartiere si trova nuovamente al buio. È inaccettabile!

Questa amministrazione non solo è incapace di gestire correttamente i soldi dei contribuenti, ma ha anche il coraggio di aumentarsi gli stipendi.

Rifondazione Comunista di Tivoli chiede a gran voce un cambiamento radicale nella gestione della città e un ritorno a una politica che ascolti realmente le esigenze dei cittadini. È tempo che il governo della città torni a servire il bene comune e garantire servizi essenziali per tutti.

Invitiamo la popolazione a mobilitarsi e far sentire la propria voce contro queste scelte inaccettabili.