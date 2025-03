TIVOLI – Aumenta il gettone di presenza per i consiglieri: scontro in aula tra maggioranza e opposizione

In riferimento all’articolo TIVOLI – Aumento del gettone di presenza per i consiglieri: si vota in aula, dall’amministrazione comunale di Tivoli riceviamo e pubblichiamo:

“Continua la demagogia di una parte dell’opposizione comunale.

Nella seduta odierna del Consiglio, durante la presa d’atto sui nuovi gettoni di presenza ,alcuni Consiglieri Comunali si sono posti in modo fortemente demagogico votando contro la proposta di deliberazione, ma nessuno di loro, tuttavia, ha dichiarato di rinunciare a tale compenso come sarebbe in loro piena facoltà (anzi, ribandendo il loro diritto a percepirli).

Come mai fare muro in una seduta pubblica visibile a tutti se poi non si rifiuta il gettone?

Una propaganda elettorale continua che delegittima il ruolo di alcuni consiglieri di minoranza che vorremmo propositivi e volti ad un confronto in grado di garantire la crescita della Città.

E’ doveroso sottolineare che nel 2004 il gettone di presenza era addirittura superiore a quello previsto dalla delibera approvata oggi. Chi governa una Città è chiamato a dare risposte concrete ai problemi dei cittadini e su questo saremo giudicati al termine del quinquennio”.