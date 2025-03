GUIDONIA – Voragine in strada, altre due settimane per installare la nuova condotta

Proseguono i lavori di Acea Fogne in via Bari, a Villalba di Guidonia, dove, attualmente, è in fase di completamento l’installazione del pozzetto che ha ceduto la scorsa settimana, determinando la chiusura al traffico della strada (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Secondo una nota dell’amministrazione comunale, Acea Fogne, dopo la videoispezione dell’intera rete fognaria nel tratto di via Bari, ha deciso di posizionare una nuova condotta: a monte della via, per circa 30 metri; a valle, in direzione via Tiburtina, per ulteriori 20 metri circa.

Lo scavo raggiunge una profondità di 4 metri.

Secondo le previsioni dei tecnici, questi due interventi richiederanno circa due settimane di lavoro per essere completati.