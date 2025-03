Il Comune di Guidonia Montecelio ha affidato in concessione per sette anni ed eventuale rinnovo per un ulteriore triennio lo stadio “Attilio Ferraris” di Via Umberto I a Villanova.

Lo stabilisce la determina numero 31 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata martedì 18 marzo dal dirigente allo Sport Aldo Cerroni.

Col provvedimento l’amministrazione prende atto delle risultanze della procedura di gara aperta gestita dalla Centrale Unica di Committenza presso la IX Comunità Montana del Lazio all’esito della quale è stata aggiudicata la gestione al Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI) composto dalla “Associazione Sportiva Dilettantistica Attilio Ferraris Villanova 1956”, (mandataria) e dalla Società “La Tartaruga srl” (mandante), dichiaratosi disponibile a gestire l’impianto ad un canone annuo di 36 mila euro oltre IVA di legge.

L’esecuzione della concessione del servizio della gestione avrà inizio a partire dal 5 maggio 2025, per garantire l’ultimazione delle attività sportive al gestore uscente la “ASD Villalba Ocres Moca 1952”.

Alla gara secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa hanno partecipato anche la “ACD Guidonia, seconda con un punteggio di 80,632, e la stessa “ASD Villalba Ocres Moca 1952” terza con 68,37 punti.