GUIDONIA – “Walk for the Cure-Mi tingo di rosa”: passeggiata solidale per la lotta ai tumori al seno

“L’anno scorso ci siamo detti: chissà se possiamo riuscire a realizzarla! Ed oggi, eccoci qui, ci siamo riusciti, Evviva i Sogni”.

Ora non è solo un sogno, ma una iniziativa divenuta realtà che nasce dall’idea di Mirko Boemi e Anna Bonato Direttori Artistici di Mab Studio Asd Guidonia poi condivisa ed organizzata grazie alla collaborazione con Didi Sport Guidonia e della Rete d’Impresa GuidoniaInComune.

Domenica 13 Aprile 2025, dalle ore 08:30 alle ore 14:00 Piazza Caduti di Nassiriya si trasformerà nel PINK PONT e le vie del centro della Città di Guidonia Montecelio si tingeranno di rosa per divenire il centro della passeggiata solidale che sosterrà Komen Italia, organizzazione senza scopo di lucro, che opera dal 2000 nella lotta ai tumori al seno e nella tutela della salute delle Donne in Rosa che hanno vissuto o vivono la malattia.

Al centro dell’iniziativa la passeggiata di circa 2 chilometri, una passeggiata che cercherà di essere immersiva attraverso il coinvolgimento dell’arte e della parola che racconterà la nostra città.

I partecipanti alla Walk potranno accedere a performances danzate nel percorso e potranno ascoltare, dal proprio dispositivo, la storia della città raccontata dai testi scritti di architetti e storici dell’arte concittadini, narrati con la voce dei giovani attori della scuola di teatro di Mab studio Guidonia.

Durante la giornata il PINK POINT Piazza Caduti di Nassiriya porterà ai cittadini di Guidonia Montecelio l’opportunità di condividere la tematica con diversi professionisti della salute, dello sport e della prevenzione.

Saranno presenti punti creativi per Bambini e Adulti e al rientro, al termine della Walk , cittadini e partecipanti potranno festeggiare la fine della giornata rosa con una cerimonia di chiusura speciale con il concert live “Siamo Così” con le voci delle artiste Alessandra Filippi, Serena Bernadette Mastrosimone, Corinne di Giacomo, Manuela Gambacorta, Elena Cilli.

Programma dell’evento

ore 08:30

Apertura PINK POINT in Piazza dei Caduti di Nassiriya (Pinetina di Guidonia).

Ritrovo dei partecipanti, Ultime iscrizioni, Ritiro T-shirt Walk, Attività varie.

Ore 10:15

Riscaldamento Pre-Walk

Ore 10:30

Partenza dalla Piazza dei Caduti di Nassiriya (Pinetina di Guidonia)

Ore 12:00

Cerimonia di chiusura della Walk for the Cure presso il palco della Nassiriya (Pinetina di Guidonia) con il concert live “SIAMO COSì” a cura di Mab studio asd.

Info Percorso

Partenza corteo: Piazza dei Caduti di Nassiriya (Pinetina di Guidonia)

Viale Leonardo da Vinci, Via Chiorboli, Parrocchia Beata Maria Vergine di Loreto, Via Adorno Camarotta, Piazza Giacomo Matteotti, Via Vincenzo Lunardi, Via Umberto Maddalena, Viale dell’Unione, Stazione Ferroviaria Guidonia Montecelio, Viale Roma.

Arrivo Corteo: Piazza dei Caduti di Nassiriya (Pinetina di Guidonia)

“Walk for the Cure” è un’occasione per unirsi in un cammino fatto di speranza, solidarietà e consapevolezza. Sarà un’iniziativa inclusiva aperta a tutti, famiglie, giovani e adulti.

La partecipazione prevede una pre iscrizione attraverso una donazione minima di €10,00 a Komen Italia che fornirà ad ogni iscritto la T-shirt ufficiale dell’evento Walk For The Cure che indosserai durante la marcia solidale.

Le prenotazioni potranno essere effettuate presso Mab studio Guidonia, Didi Sport Guidonia, Scuola dell’infanzia Angeli e colori, Cipriani Bimbo, Studio Dentistico Cusano Cardoni, Creando con Azzurra e in tutte le attività aderenti che esporranno il locandina della Walk for the Cure con la dicitura “ISCRIVITI Qui”.

Per maggiori info: guidoniainrosa@gmail.com