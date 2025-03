TIVOLI – Fiera di San Giuseppe, l’amministrazione: “Un evento emozionante”

“Ogni momento della giornata ha saputo coinvolgere ed emozionare”.

Sopra e sotto, alcune immagini della Fiera di San Giuseppe tenutasi ieri a Tivoli

Così l’amministrazione comunale di Tivoli guidata dal sindaco Marco Innocenzi descrive in un post sulla pagina Facebook istituzionale del Comune la sua prima Fiera di San Giuseppe, evento della tradizione tiburtina istituito dal Consiglio comunale il 2 febbraio 1985 come fiera di merci e bestiame da tenersi nei giorni 19, 20 e 21 marzo per rilanciare l’economia tiburtina richiamando numerosissimi visitatori.