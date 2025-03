A Monterotondo Scalo arriva il Serd, Servizio per le Dipendenze patologiche.

La Asl Roma 5 ha infatti disposto il noleggio di una struttura prefabbricata da installare per 8 mesi nell’area del parcheggio della Torre Civica, lo stabile di via dell’Artigianato in cui ha sede l’ufficio decentrato dell’anagrafe.

Lo stabilisce la delibera numero 494 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - firmata oggi, giovedì 20 marzo, dal Direttore Generale della Asl Silvia Cavalli.

Con l’atto viene affidata la fornitura in noleggio alla società “Passari & Cilia Srl” di Roma per un importo complessivo di 19.520 euro.

Finora i servizi del Serd erano svolti in una struttura prefabbricata tra via Burani e Via delle Fornaci collocata su un’area di proprietà comunale sulla quale sono previsti interventi infrastrutturali consistenti nella realizzazione di una piazza e un’autorimessa a servizio del centro storico di Monterotondo.

Contestualmente la Asl Roma 5 sta studiando il trasferimento definitivo del Serd nei pressi dell’Ospedale Santissimo Gonfalone. Il 9 gennaio scorso con la delibera numero 14 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Silvia Cavalli ha approvato lo Studio di Fattibilità per la realizzazione del nuovo Serd in una nuova struttura prefabbricata in un’area a circa 250 metri di distanza dall’Ospedale e sullo stesso Viale di Bruno Buozzi dove ha sede il nosocomio eretino (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

E’ previsto un investimento complessivo di 718.134 euro e 88 centesimi: la Asl richiederà alla Regione Lazio l’assegnazione del fìnanziamento.

L’apertura del Serd nel parcheggio della Torre civica allo Scalo ha già scatenato le polemiche degli abitanti, secondo i quali la struttura è a 100 metri da un asilo nido privato, a 80 metri da un parco giochi e a 200 metri da un comprensorio scolastico pubblico.

In realtà le prime preoccupazioni erano già state manifestate a febbraio. Per questo i Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia Fabio Federici, Claudia Mancini e Simone Petrocchi avevano presentato una interrogazione urgente a risposta orale al sindaco Riccardo Varone per sapere se corrispondevano al vero le voci circa l’installazione di un Centro mobile per il servizio Serd nel parcheggio di via Monte Circeo allo Scalo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Durante la seduta di Consiglio comunale di lunedì 24 febbraio il Sindaco aveva chiarito che il Servizio per le Dipendenze patologiche della Asl Roma 5 sarà temporaneamente collocato nelle aree adiacenti la Torre Civica, lo stabile di via dell’Artigianato in cui ha sede l’ufficio decentrato dell’anagrafe (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).