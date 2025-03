Oggi, giovedì 20 marzo, è stato siglato l’accordo federativo tra la lista di “Noi Moderati” Fonte Nuova e la lista civica “Per Fare” in vista delle elezioni comunali previste per il 25 e 26 maggio prossimi.

L’accordo è stato sottoscritto alla presenza del segretario provinciale di “Noi Moderati” Paolo Toppi, del segretario politico di Fonte Nuova Francesca Nigrelli e del coordinatore della lista civica Per Fare Claudio Floridi, presidente del consiglio comunale uscente durante la precedente amministrazione guidata dal sindaco Piero Presutti.

Il candidato sindaco di Fonte Nuova Umberto Falcioni insieme ai big di Fratelli d’Italia

I rappresentanti del partito e della lista annunciano che la neonata Federazione sosterrà Umberto Falcioni, il 53enne imprenditore nell’ambito sportivo designato come candidato sindaco del centrodestra unito – Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega – e delle Liste Civiche “La Prua” e “Rinascita” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“Iniziamo un percorso politico ed amministrativo insieme alla lista civica per costruire insieme al sindaco Falcioni – dichiara in un comunicato stampa Francesca Nigrelli – un percorso di sviluppo e crescita per la comunità di Fonte Nuova e per i suoi cittadini”.

“Il nostro obiettivo – spiega Claudio Floridi – è di portare a termine tutto ciò che abbiamo messo in campo in queste ultime due legislature.

Attualmente abbiamo 15 progetti PNRR da ultimare, il nostro programma elettorale verterà maggiormente sull’ordinario perché lo straordinario prevede i grandi progetti già in agenda.

Ci concentreremo principalmente sul decoro urbano, manutenzione del verde e ulteriori servizi per la cittadinanza”.