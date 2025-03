TIVOLI – Carte d’identità elettroniche: novità per le prenotazioni

Il Comune di Tivoli avvisa la cittadinanza che, a partire da martedì 01 aprile 2025, le carte di identità elettroniche, anche per i cittadini residenti nel Comune di Tivoli, saranno emesse presso la sede centrale, Via del Governo n. 1 e presso le delegazioni anagrafiche di Tivoli Terme in via Don Don Minzoni 9/A e Villa Adriana in via Via di Villa Adriana 176, nei consueti giorni ed orari solo previo appuntamento.

E’ possibile richiederlo accedendo sul sito del Comune al seguente link https://www.comune.tivoli.rm.it/servizi/prenotazione-appuntamento/ e selezionando poi “Ufficio anagrafe – prenotazione CIE”.

Le prenotazioni saranno attive dalla data del 31 marzo 2025 a partire dalle ore 12:00, con il primo appuntamento disponibile il 01 aprile 2025.

Ciò al fine di evitare, anche per i residenti, le lungaggini dell’attesa presso gli uffici e provvedere allo snellimento dell’attività di emissione delle carte di identità elettroniche.

Per i non residenti sul territorio comunale resta attiva la sola prenotazione sul sito ministeriale https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/.