GUIDONIA – “Fasci appesi”: minacce nella cartellina del Consigliere comunale di Fratelli d’Italia

“Fasci Appesi”.

La scritta “Fasci appesi” sul foglio bianco nella cartellina del consigliere Augusto Cacciamani

E’ la scritta su un foglio bianco rinvenuto nella cartellina del Consigliere comunale di Fratelli d’Italia di Guidonia Montecelio Augusto Cacciamani.

Una minaccia neanche troppo velata scoperta oggi pomeriggio, lunedì 24 marzo, alle ore 15 in apertura della seduta del Consiglio comunale con 7 punti all’ordine del giorno.

Pochi minuti prima dell’inizio della seduta, il messo comunale ha consegnato a ogni consigliere le cartelline nominative contenenti gli ordini del giorno.

Si tratta di cartelline custodite all’interno di un armadio degli uffici della Segreteria Generale, portate in aula con l’elenco dei punti da trattare e tre fogli bianchi, che al termine del Consiglio comunale vengono ricondotte nell’armadio.

Adalberto Bertucci e Augusto Cacciamani, i due consiglieri di FdI a Guidonia Montecelio

“Quando ho aperto la cartellina – racconta il consigliere Augusto Cacciamani al quotidiano Tiburno.Tv – il foglio bianco con la minaccia era inserito prima dell’ordine del giorno: l’autore o gli autori ci tenevano a recapitarmi il messaggio. Io non ho mai fatto male a nessuno e non posso certo essere considerato un estremista di destra, come altri colleghi in aula.

Sono sorpreso, ma non mi preoccupo. Per me vale sempre il vecchio detto: male non fare, paura non avere.

Penso si tratti di una bravata, tuttavia presenterò denuncia contro ignoti”.

Il caso è stato condannato in un comunicato stampa da Adalberto Bertucci, Capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio.

“Quello che abbiamo visto oggi è un episodio indecoroso, che non esito a definire come minaccia al nostro lavoro di consiglieri comunali – scrive Bertucci in una nota – Un fatto che certamente rappresenta una minaccia al nostro lavoro ed alla nostra politica, che, ricordiamo, portiamo avanti nel solo ed esclusivo interesse della Città. Non siamo impauriti, né intendiamo fare passi indietro, ma il gesto resta osceno e deprecabile. Ringraziamo tutti quelli che, tra maggioranza ed opposizione, ci hanno espresso parole di solidarietà”.

Per la cronaca, all’ordine del giorno del Consiglio comunale di oggi ci sono una variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027; le Linee di indirizzo per l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) nella Sezione Anticorruzione; approvazione del programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione fino alla scadenza del mandato del Sindaco; nomina della Commissione consiliare per la Toponomastica; la mozione sulla stazione ferroviaria di Guidonia Centro presentata dal consigliere del Pd Mario Lomuscio; interrogazione a risposta orale sugli interventi previsti per la riqualificazione delle strade di competenza comunale e non; interrogazione urgente a risposta orale del capogruppo della Lega Alessandro Messa sulla vicenda riguardante le iniziative giudiziarie poste in essere dalla Asl Roma 5 nei confronti dei residenti sui terreni dell’ex Pio Istituto Santo Spirito.