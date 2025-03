TIVOLI – Via ai lavori per il Centro commerciale, la palestra e la scuola

E’ destinato a cambiare il volto del quartiere con la costruzione di negozi, palestra e un plesso scolastico.

E’ il Print – Programma integrato di intervento – di Via Tiburto/Largo Saragat, a Tivoli, un progetto della “Saragat Srl”, società che il 27 novembre 2023 ha stipulato una Convenzione col Comune di Tivoli in qualità di Soggetto Attuatore per la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria e delle opere di sostegno private funzionali e complementari alla realizzazione delle opere pubbliche.

Per la realizzazione di tali opere resterà chiusa per oltre un mese giorni strada Rivellese.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 69 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata ieri, giovedì 27 marzo, dal comandante della Polizia Locale Francesco Rossi.

Col provvedimento vengono istituiti il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in Strada Rivellese dall’intersezione con largo Saragat fino all’intersezione con la traversa che conduce al civico 20 di strada Rivellese da lunedì 31 marzo a venerdì 2 maggio.

Il 13 agosto 2024 il Comune di Tivoli ha rilasciato il permesso a costruire alla “Saragat Srl”, società a responsabilità limitata con sede legale in via di Villa Braschi 145, costituita il 23 novembre 2022, con un capitale sociale di 11 mila euro: la 51enne imprenditrice tiburtina Laura Maggi è amministratrice e titolare di quote pari a 3.236,20; Massimiliano Cadonici, 62 anni (2.180,20 euro), Roberto Censi, 72 anni (2.830,30 euro), Massimo Panatta, 67 anni (777,70 euro), Giovanni di Domenicantonio, 70 anni (1.199 euro) e Stefano Piacentini, 59 anni (777,60 euro).

Il Print – Programma integrato di intervento – è un progetto presentato nel 2017 dalle società “Villa Adriana Group srl” e “Marven costruzioni srl” e approvato dal Consiglio comunale il 17 luglio 2020 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In quell’occasione l’amministrazione all’epoca guidata dal sindaco Giuseppe Proietti diede il via libera alla costruzione di 15.797 metri cubi, destinati per 11.203 ad attività commerciale e palestra e 4.494 a polo per l’infanzia.

Come compensazione degli oneri i privati si faranno carico della realizzazione di una strada di collegamento tra via Tiburto e via del Lavoro, oltre che dell’allargamento di via Rivellese, della realizzazione 1.262 metri quadri di parcheggi ed altrettanti di parco attrezzato.

Il 13 settembre 2022 la giunta regionale guidata dall’ex Presidente Nicola Zingaretti ha successivamente dato il via libera al progetto in variante al Prg.

Il via libera definitivo al Print di Via Tiburto/Largo Saragat è arrivato dopo i pareri positivi del Comune, della Città Metropolitana di Roma Capitale e della Soprintendenza Archeologica nell’ambito della Conferenza di Servizi decisoria del 2 luglio 2024 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).