GUIDONIA – Un chilo di cocaina e sei di “fumo” in casa: arrestato pusher italiano  

I Carabinieri della Tenenza Carabinieri di Guidonia, in collaborazione con personale della Sezione Radiomobile della Compagnia di Tivoli, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino italiano di 25 anni, con precedenti specifici, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, venerdì 28 marzo, dal Comando provinciale dell’Arma, il blitz è scattato nella mattina di mercoledì nel complesso di case popolari dell’Albuccione, quartiere alla periferia del Comune di Guidonia Montecelio.

Durante un mirato servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, i militari hanno fermato e controllato il ragazzo, che è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente.

A seguito di immediata perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 5,340 chili di hashish, un chilo e 246 grammi di cocaina, oltre a 10,57 grammi di ketamina e 10,57 grammi di crack,

La droga era già suddivisa in dosi e pronta per la vendita.

Nella casa popolare sono stati trovati anche materiale per il taglio ed il confezionamento, bilancini di precisione, e 41.120 euro in contanti, provento dell’attività illecita.

Espletate le formalità di rito, su disposizione della Procura di Tivoli il 25enne è stato tradotto presso il Carcere di Rebibbia: stamane l’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Tivoli che ha concesso al giovane pusher la detenzione domiciliare col braccialetto elettronico.