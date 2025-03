Il Comune di Fonte Nuova intende avviare una procedura negoziata senza bando mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per la concessione del servizio di somministrazione bevande calde e fredde, snack dolci e salati e altri generi alimentari mediante sei distributori automatici.

Per questo giovedì 27 marzo Cristina Luciani, dirigente del Settore Finanze e ad interim del Settore Amministrativo, ha pubblico un avviso di manifestazione di interesse (CLICCA E LEGGI L’AVVISO).

I distributori automatici verranno collocati nelle seguenti sedi comunali:

– Via Niccolò Machiavelli, 1 in Fonte Nuova

– Torre Civica

– Hub Servizi

– Servizi Tecnici

– Biblioteca Comunale

E’ prevista l’installazione di un distributore a plesso per bevande fredde e snack e 2 per bevande calde (caffè, thè, etc.) nei soli plessi Torre Civica e Biblioteca Comunale.

Il servizio richiesto avrà una durata di 3 anni, decorrenti dalla stipula del contratto. Il valore complessivo triennale della concessione è stato stimato in 96 mila euro (32.000 annui), al netto dell’IVA.

La stima è da intendersi come puramente indicativa, non impegna in alcun modo l’Ente e non costituisce garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente alla gestione del servizio.

I costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale sono stati quantificati in 600 euro oltre IVA, per l’intera durata contrattuale.

Il Concessionario del servizio sarà tenuto al pagamento, in favore del Comune di Fonte Nuova, di un canone annuale complessivo pari a 600 euro oltre IVA, quale rimborso a titolo forfettario dei costi connessi al consumo di acqua ed energia elettrica, nonché per l’occupazione dello spazio destinato ai distributori automatici, da versare con cadenza annuale posticipata e quindi alla scadenza di ogni anno dalla firma del contratto.

Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione potranno presentare specifica istanza mediante richiesta di partecipazione recante l’oggetto della concessione, la ragione sociale del richiedente, nonché l’indirizzo PEC presso cui ricevere eventuali comunicazioni.

La richiesta dovrà essere firmata digitalmente, ovvero sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico interessato, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, oppure da un procuratore (in tal caso dovrà essere allegata anche copia fotostatica della procura) ed inoltrata esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@cert.fonte-nuova.it.

La comunicazione dovrà pervenire entro il 20° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso.