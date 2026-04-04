CALCIO – Guidonia Ternana 1 a 1

Al Città dell’Aria di Guidonia Montecelio, il 1937 FC pareggia 1-1 contro la Ternana.

È ancora Tessiore l’uomo decisivo, quello che aveva gia’ tolto le castagne dal fuoco a Mister Ginestra con il gol pesante contro la Pianese. Oggi si conferma l’uomo in più dei rossoblù.

Grazie a lui, ora i guidoniani possono guardare la classifica con maggiore serenità. La salvezza è ormai a portata di mano e, se arriverà, gran parte del merito sarà proprio del gold boy Tessiore.

Ora in molti, tra addetti ai lavori e tifosi, osservano con attenzione la situazione: chissà se il patron Fusano riuscirà a trattenerlo ancora tra le mura guidoniane.

L’obiettivo della salvezza matematica è ormai davvero a un passo.