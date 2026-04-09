SAN GREGORIO DA SASSOLA – Week end di Enduro Estremo

Sabato 11 e domenica 12 Aprile per il secondo anno consecutivo, si svolgerà a San Gregorio da Sassola la “San Gregorio Extreme”, prima tappa del Campionato Italiano di Enduro Estremo organizzato dalla Federazione Motociclistica Italiana.
Parteciperanno oltre 200 rider tra i migliori d’Italia.
Il tracciato, preparato dal Moto Club Bi e Ti, si preannuncia spettacolare e altamente selettivo.
Un percorso pensato per mettere a dura prova tecnica e resistenza dei piloti, tra passaggi nel sottobosco, pietraie impegnative, salite e ostacoli naturali.
Grande attesa per la categoria Gold, dove il livello si alza ulteriormente grazie alla presenza di alcuni tra i migliori interpreti della disciplina, come Wade Young, Matthew Green e Michael Walkner, pronti ad infiammare la competizione.
Riflettori puntati anche sulla sfida tutta italiana tra Sonny Goggia e Lorenzo Gandola, protagonisti di un avvincente duello per il titolo tricolore.