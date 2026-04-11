GUIDONIA – Boxe, Luca D’Ortenzi alla conquista del titolo Europeo Mediomassimi

Notte di grande boxe il prossimo 22 maggio al PalaSport di Guidonia con una serata evento organizzata dalla BBT-Buccioni Boxing Team col patrocinio della Federazione Pugilistica Italiana e del Comune di Guidonia Montecelio.

Ben due titoli sul ring, entrambi trasmessi in diretta su Rai 2 Sport a partire dalla ore 22.

Luca D’Ortenzi insieme al suo maestro Simone Autorino

Il match valevole per il Titolo Europeo vacante dei pesi Mediomassimi tra il 37enne di Guidonia Luca D’Ortenzi detto “The Gentleman” e il 32enne polacco Robert Parzeczewski ed il Titolo Continentale UBO dei pesi Welter tra il 28enne di Guidonia Lorenzo Ratemi, noto come “Il pugile con 2 laureee” e il 21enne toscano di Montevarchi Pasquale Salzillo.

Campione italiano dei Pesi Massimi, vincitore del titolo del Mediterraneo IBF dei Massimi leggeri, campione internazionale IBF e campione internazionale IBO dei Cruiser, Luca D’Ortenzi era salito sul ring l’ultima volta il 20 giugno 2025 a Santa Marinella dove aveva conquistato il titolo europeo Silver dei Mediomassimi Ebu battendo ai punti il cubano residente in Spagna Carlos Alberto Lamela (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Atleta della “Roma Est Boxing Club” del maestro Simone Autorino, “The Gentleman” conta 24 match da professionista, 20 vinti, 5 dei quali per ko, e 4 persi.

Robert Parzeczewski si presenta con un curriculum di 35 vittorie, 20 delle quali per ko, e due sconfitte.

Lorenzo Ratemi, detto “The Eagle”

Anche Lorenzo Ratemi, detto “The Eagle”, è un atleta della “Roma Est Boxing Club” con 9 match da professionista, uno dei quali vinto per ko.

A ottobre 2025 Ratemi ha conquistato il titolo internazionale Ibe dei pesi Super Welter battendo ai punti in 8 riprese Dzhanibek Dzhalilov, ucraino residente in Belgio, ottimo pugile con oltre 30 incontri da professionista in carriera.

Il 29 novembre 2025 l’atleta di Guidonia ha vinto ai punti la sfida col francese Romain Bartra valevole per il titolo internazionale dei pesi Welter (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il suo sfidante, Pasquale Salzillo, vanta sei vittorie da professionista, due delle quali per ko.