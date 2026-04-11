CALCIO – Guidonia: salvezza raggiunta in Serie C

Sport, Tiburno Quotidiano / 11 Aprile 2026

Dopo un grande girone d’andata, i rossoblù conquistano la permanenza in Serie C e ora possono guardare al futuro con serenità

Con il pareggio del Bra a Campobasso, il Guidonia Montecelio 1937 FC è matematicamente salvo e giocherà con certezza in Serie C anche nella prossima stagione.

Una stagione particolare per la squadra di mister Ginestra: straordinaria nel girone d’andata, dove i rossoblù hanno performato oltre ogni aspettativa, e decisamente più complicata nel ritorno, con pochi punti raccolti. Ma proprio quel girone d’andata così dominante ha compensato una seconda parte di stagione più difficile.

L’obiettivo era la salvezza, e così è stato. Ora ci si può godere il traguardo raggiunto. Sicuramente il patron Fusano, in vista del prossimo anno, punterà ad alzare ulteriormente l’asticella.

Oggi contava restare tra i professionisti… e il Guidonia ce l’ha fatta.

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In attesa della sfida contro la Juventus Next Gen, la squadra può finalmente scendere in campo con la testa più leggera: la missione è compiuta.

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