Serie D, Tounkara all’attacco: “Non sono uno scommettitore”. Il mistero s’infittisce

Mamadou Tounkara Tounkara non ci sta.

Il 29enne ex attaccante del “Guidonia Montecelio 1936 Fc” risponde alle informazioni riportate da alcuni organi di stampa riguardo alla squalifica per 10 mesi comminata dal Tribunale Federale Nazionale della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) a seguito del deferimento proposto il 3 marzo dal Procuratore Federale (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Con un post sulla sua pagina Instagram, il calciatore ex Lazio sottolinea che la squalifica non è legata a scommesse, combine o altre condotte illecite, come invece erroneamente riportato.

Tounkara spiega che, essendoci un procedimento in corso, non può entrare nei dettagli, ma si riserva il diritto di intraprendere azioni legali per tutelare la sua posizione , confermando di avere sempre rispettato le norme federali e i principi sportivi.

Si riporta il testo integrale pubblicato sul canale Instagram ufficiale del calciatore.

“Alla luce delle inesattezze apparse in queste ore su diversi organi di stampa, ritengo necessario intervenire ufficialmente per chiarire e puntualizzare il motivo della squalifica che la scorsa settimana mi è stata comminata dal Tribunale Federale Nazionale della F.I.G.C. – scrive il calciatore – Come erroneamente riportato da alcune testate web, non si tratta né di scommesse né di combine né di condotte a ciò collegate.

Essendoci un procedimento in corso non posso entrare nello specifico ma mi riservo di intraprendere tutte le azioni a tutela della mia posizione, certo di aver sempre agito nel rispetto delle norme federali e dei principi sportivi”.

Il motivo della squalifica resta ancora top secret.

(Daniele Di Cerbo)