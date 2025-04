TIVOLI “La Croce segno di speranza”: la mostra di Giuliano Ravazzini nelle chiese diocesane

Sarà inaugurata alle ore 18,00 di venerdì 11 aprile 2025, presso la chiesa di San Vincenzo in Via di Colsereno a Tivoli la “Mostra diffusa” d’Arte Contemporanea dell’artista GIULIANO RAVAZZINI dal suggestivo titolo: “In hoc signo – la croce segno di speranza” promossa ed organizzata dall’Ufficio Cultura della Diocesi di Tivoli e di Palestrina.

In otto luoghi scelti dall’artista verranno collocate otto croci realizzate dal Ravazzini con vari materiali e in varie fogge al fine di costituire un itinerario giubilare che andrà dalla Cattedrale di San Lorenzo in Tivoli a quella di Sant’Agapito in Palestrina passando per le chiese di San Vincenzo, San Biagio, Santa Croce e la Rocca Pia, a Tivoli, e la chiesa di Sant’Egidio ed il Museo di Arte Sacra Prenestina a Palestrina.

La Mostra pertanto verrà proposta ai singoli fedeli ma anche ai gruppi di studenti, turisti, pellegrini giubilari che visitando Tivoli e Palestrina vorranno percorrere un itinerario di arte e fede segnato dalla croce: strumento con il quale Cristo, insieme alla sua Risurrezione, ha redento il mondo divenendo per tutti motivo di autentica speranza.

Il Ravazzini da oltre un ventennio si dedica allo studio del simbolo della croce, uno studio che nell’arco del tempo, si è tradotto nelle mani dell’artista in rappresentazioni grafiche, materiche e scultoree così che ogni croce è diventata un unicum con una propria storia.

All’inaugurazione della Mostra interverrà con un saluto il Vescovo di Tivoli e di Palestrina, Mons. Mauro Parmeggiani ed il noto critico d’arte televisivo Dr. Costantino D’Orazio.

Sarà presente l’Artista.

La Mostra, ad ingresso libero, patrocinata dai Comuni di Tivoli e di Palestrina e sponsorizzata da +VISTA, sarà visitabile secondo l’orario di apertura delle singole chiese o luoghi che accoglieranno le opere.

Per informazioni o prenotazioni di visite di gruppi o scolaresche occorre prenotarsi al seguente indirizzo email: cultura@tivoli.chiesacattolica.it .

La chiusura della Mostra è prevista per domenica 14 settembre 2025 in concomitanza con la Festa dell’Esaltazione della Santa Croce.