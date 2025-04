Calcio. Le partite del fine settimana

Domenica 6 aprile alle ore 15:00 il Guidonia Montecelio 1937 f.c. sfiderà in casa l’Anzio per la rincorsa al primo posto nel girone G della Serie D, ora occupato da Gelbison a 58 punti.

Si prevede nuovamente il Comunale di Guidonia strapieno di tifosi. Nonostante l’addio di Tounkara mister Ginestra, con i rossoblù a sole tre lunghezze dal vertice della classifica, dispone di una rosa importante di talenti per portare a casa i tre punti.

In Eccellenza nel Girone A il Valmontone primissima a 65 punti sfiderà l’Aranova a in casa alle ore 11:30 continuando la corsa in solitaria per la promozione in Serie D.

La Tivoli Calcio 1919 in casa alle ore 11:00 sfiderà il Fiumicino s.c. 1926 per non vanificare i progressi ottenuti con le due ultime vittorie.

In Promozione girone B la gara da porre in evidenza è la partita tra Palombara e Montecelio 1964, una sfida chiave per la retrocessione in 1^ categoria.

I sabini proveranno domenica 6 aprile alle ore 11.15 a non cadere in casa contro la squadra Monticellese.

(Daniele Di Cerbo)