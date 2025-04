TIVOLI – Slalom tra rifiuti, topi e puzza di urina: vicolo del Moro da incubo

“Ponteggio senza illuminazione. Cassonetti sempre pieni di immondizia varia. Topi che girano indisturbati. Puzza di urina umana”.

La segnalazione alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv arriva da una lettrice residente in Vicolo del Moro, Centro storico di Tivoli, stradina che congiunge via San Valerio a via Platone Tiburtino, il cuore della movida della Città dell’Arte.

“E’ già stata fatta una segnalazione qualche tempo fa e nessuno è mai intervenuto – si sfoga la lettrice – E la situazione peggiora di giorno in giorno.

Chi deve passare con un passeggino, è costretto a fare lo slalom tra i rifiuti. E chiunque si sente autorizzato a buttare altra immondizia a terra e nei secchioni visto che ormai…

Da schifo.

E considerato che vicolo del Moro è buio, di notte diventa anche una latrina.

Tutti i negozianti della zona sono stati sollecitati a non sporcare e a non lasciare scarti, tutti rispondono “eh ma il vicolo si presta!”.

Vi sembra una risposta da dare?”.