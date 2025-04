TIVOLI – Domenica si corre “La Gregoriana” in ricordo di Andrea Barberi

Domenica 6 aprile 2025 si svolgerà la prima edizione de “La Gregoriana”, gara podistica competitiva e non competitiva di 13,5 km da Tivoli a San Gregorio da Sassola.

Organizza l’Associazione Sportiva Dilettantistica Tivoli Marathon, che ha voluto celebrare il 20esimo anniversario della sua fondazione con una corsa speciale nel panorama laziale.

L’evento, patrocinato dal Comune di Tivoli, è dedicato alla memoria di Andrea Barberi, ex atleta delle Fiamme Gialle e primatista nazionale dei 400 metri scomparso a dicembre 2023 a soli 44 anni (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La partenza è prevista da Piazza Garibaldi a Tivoli alle ore 9:30.

Il ritrovo e il ritiro pettorali avranno luogo dalle ore 7:00 a San Gregorio da Sassola, da dove saranno attivi i servizi navetta fino alle 8:45.

Parteciperanno alla gara i nipoti di Andrea Barberi, Gabriele e Fabiola, insieme a due grandi atleti: la campionessa italiana di OCR Marjana Mesdina e Luca Duranti, reduce dalla Tor de Glaciers di 450 km.

Premi per i primi tre assoluti, le categorie maschili e femminili, i migliori tiburtini e sangregoriani e le società.

Medaglia per tutti i partecipanti.

Iscrizioni: Per società e singoli su raceservice, https://raceservice.it/la-gregoriana/, entro le ore 20:00 di Venerdì 4 Aprile 2025.

Per la non competitiva compilare il modulo presente sul sito.

L’organizzazione si riserva di poter chiudere le iscrizioni a suo insindacabile giudizio ovvero al raggiungimento di 300 iscritti per la competitiva e 100 per la non competitiva.

Per la non competitiva compilare il modulo scaricabile su https://raceservice.it/la-gregoriana/

Per il regolamento della gara https://raceservice.it/la-gregoriana/

Modalità di pagamento: €13.00 con Bonifico Bancario causale “Iscrizione Gregoriana 2025, Nome e Cognome” Intestato a A.S.D. Tivoli Marathon IBAN IT15A0832739450000000002080.

In alternativa il giorno della gara sul posto, a San Gregorio da Sassola alle ore 7:00, al costo di €15.00.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per rendere omaggio a un grande sportivo e vivere una giornata di sport e comunità.