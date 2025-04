Grande evento domenica 6 aprile allo stadio Arci di Tivoli in occasione della 29esima giornata del Campionato di Eccellenza Girone A tra la “Tivoli Calcio 1919” e il “Fiumicino Fsc 1926”.



Prima della gara alle ore 11 si esibirà dal vivo la cantante Federica Buda, nota al grande pubblico televisivo per la partecipazione a “The Voice of Italy” e al popolo biancazzurro per aver cantato ben 4 volte allo stadio Olimpico “I Giardini di Marzo” di Lucio Battisti prima delle partite della Lazio.

Lo speciale evento di domenica è stato organizzato dai “Fratelli Pirandola Srl”, noti imprenditori tiburtini in passato ai vertici della società calcistica, a dimostrazione del forte attaccamento alla “Tivoli Calcio 1919”.

Un gesto dedicato a tutta la cittadinanza sportiva e non, oltre che alla Famiglia Caucci, attualmente vicina alla Società, a cui i Pirandola sono legati da amicizia di vecchia data e stima.

Per questo i Pirandola si augurano con tutto il cuore che la famiglia Caucci continui a sostenere la Società amarantoblu.

La straordinaria voce di Federica Buda renderà ancora più speciale l’atmosfera di un evento di sport e musica che promette emozioni dentro e fuori dal campo.

L’ingresso allo stadio sarà gratuito per tutti i tifosi.