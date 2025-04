TIVOLI – Rogo tossico al campo rom, il sindaco: “Sono al fianco dei cittadini”

In riferimento all’articolo TIVOLI – Rogo tossico al campo rom: Bagni e Villalba “affumicate” un’altra volta, dal sindaco di Tivoli Marco Innocenzi riceviamo e pubblichiamo:

“Nella serata di ieri, venerdì 4 aprile, si è sviluppato un incendio presso il campo rom in Via dei Bagni Vecchi, situato tra Tivoli Terme e Villalba.

Il rogo ha provocato una densa nube visibile a chilometri di distanza, causando preoccupazione nella popolazione locale e compromettendo, ancora una volta, la qualità dell’aria in una zona già colpita in passato da episodi simili.

Appena appresa la notizia, mi sono immediatamente attivato per allertare i Carabinieri, mentre i Vigili del Fuoco, già presenti sul posto, erano al lavoro per circoscrivere le fiamme.

È intervenuta anche la Protezione Civile, contribuendo con prontezza alle operazioni di contenimento.

Le Forze dell’Ordine, coordinate e presenti in modo compatto, stanno lavorando da ore per mettere in sicurezza l’area e limitare i danni ambientali e sanitari derivanti dalla combustione di rifiuti.

A loro va il mio più sentito ringraziamento per l’efficienza, la professionalità e la tempestività dimostrate.

Tuttavia, non possiamo più tollerare il ripetersi di situazioni di questo tipo.

L’Amministrazione comunale, in piena sinergia con le autorità preposte, intraprenderà ogni azione necessaria per garantire il rispetto delle regole, la tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

Non ci saranno esitazioni.

Saranno adottati tutti i provvedimenti utili per evitare che tali eventi si ripetano. La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto.

Lunedì contatterò il Prefetto per chiedergli di convocare il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Siamo al fianco della popolazione, che ha il diritto di vivere in un territorio sano, ordinato e rispettoso della legalità”.