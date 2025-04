Calcio. Promozione, Montecelio corsaro vince il derby salvezza col Palombara

Si è da poco concluso quello che poteva essere definito un derby salvezza nella Città del Nordest per il Campionato di Promozione Girone B.

Il Montecelio 1964 in casa del Palombara vince per 4 a 2.

Il Montecelio grazie al gol di Piro e la tripletta di Grassi esce dalla zona rossa della retrocessione.

La squadra dei corvi guidata dal Mister Cannone ora ci crede davvero alla salvezza mentre il Palombara con le sue ultime prestazioni grigie potrebbe condannare la Società sabina alla retrocessione in 1^ categoria.

Il Palombara fermo a quota 25 punti è ora penultima in campionato, posizione che la condannerebbe alla retrocessione diretta senza nemmeno passare per i playout.

Doveva essere la sfida della settimana, e così è stata, ora i montecellesi non dovranno abbassare la concentrazione e continuare a giocare partita dopo partita per non perdere il passo.

(Daniele Di Cerbo)