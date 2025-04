Calcio. Serie D, Guidonia vittoriosa: ora è prima in classifica

Il Guidonia Montecelio 1937 FC è prima in classifica nel Girone G del Campionato di Serie D grazie alla vittoria al Comunale contro l’Anzio per 3 a 1 e il pareggio in trasferta della squadra Gelbison per 1 a 1 a casa della Paganese Calcio 1926.

La squadra rossoblù, priva di Tounkara squalificato per dieci mesi, e del capitano Sfanò, infortunatosi in settimana, è stata comunque sostenuta da un pubblico numeroso al Comunale.

L’ingresso in campo dell’attaccante El Bakhataoui autore del terzo gol del Guidonia Montecelio 1937 FC

Il gruppo di tifosi “Avanguardia” ha fatto sentire il suo calore per tutta la durata della partita, sventolando bandiere e cantando durante tutti i 90 minuti.

Nel primo tempo, l’Anzio è passato in vantaggio con un solo tiro in porta, un gol del numero 28 Minnocci da fuori area, nato da una disattenzione difensiva dei giocatori del Guidonia.

Poco dopo, però, è stato assegnato un calcio di rigore in favore dei rossoblù per un fallo di mano in area dell’Anzio.

Il numero 9, Calì, non ha fallito dal dischetto e ha pareggiato.

L’esultanza del numero 70 Spavone, autore del vantaggio del Guidonia Montecelio 1937 FC

Sempre nel primo tempo, il Guidonia ha ribaltato il punteggio con un altro gol, questa volta grazie al numero 70 Spavone, che ha segnato il 2-1.

Nel secondo tempo, il Guidonia ha dominato la partita, prendendo in mano completamente il controllo del gioco.

Le geometrie di Spinosa hanno orchestrato azioni molto precise e pericolose, ma è stato un gol spettacolare del numero 10 El Bakhataoui a chiudere il match: l’attaccante ha compiuto una corsa incredibile, attraversando metà campo per battere il portiere e siglare il 3-1 definitivo.

Una vittoria importante per il Guidonia Montecelio 1937 F.C., che ha dimostrato forza, determinazione e bel gioco, nonostante le assenze chiave.

Oggi il Guidonia, prima in classifica, può davvero crederci al salto di categoria nei professionisti.

(Daniele Di Cerbo)