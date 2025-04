“Guerin Subbuteo”, Fonte Nuova trionfa a Vitorchiano

Il Subbuteo Club Fonte Nuova si aggiudica la terza tappa del “Guerin Subbuteo”, tabellone “cadetti” disputatasi lo scorso week end nella splendida cornice di Vitorchiano, uno dei più bei borghi d’Italia.

La formazione allenata dal capitano giocatore Alessandro Lupi e formata dai gemelli Patrizio e Flavio Balice, Francesco Bernardini e Giovanni Genna (quest’ultimo purtroppo fermato nella notte da un grave problema familiare) iscrive così per la prima volta il suo nome in un albo d’oro di una manifestazione nazionale, dopo nemmeno un anno di iscrizione al settore “agonistica”.

Dopo un inizio in sordina in cui la compagine ha rimediato tre sconfitte, dopo la pausa e l’inizio del barrage il quartetto ha fatto “quadrato” intorno al suo capitano e ha inanellato tre vittorie consecutive che l’hanno portata a salire sul gradino più alto del podio.

Dopo aver sconfitto al “barrage” in un derby fraticida la formazione B con un perentorio 4-0, i ragazzi di coach Lupi si sono imposti in semifinale contro il Subbuteo Club Sombrero con una vittoria di misura (2-1) maturata grazie ai successi di Lupi su Cruciani (4-0), e Balice Patrizio su Gatti (3-0), e poi dal pareggio di Balice Flavio (1-1) contro Torini e dalla sconfitta di misura di Bernardini Francesco 1-2 contro Falorini.

In finale, con lo stesso identico risultato (2-1) hanno fatto loro il match contro l’Old Lions di Macerata grazie alle vittorie di Lupi (2-1) contro Scoponi, Bernardini (2-0) contro Luchetti, al pareggio (che è valso oro di Balice Flavio) 2-2 contro Di Tullo e alla sconfitta di Balice (Patrizio) contro Senesi per 3-1.

Entusiasmo alle stelle all’interno della formazione vittoriosa.

Tutti hanno voglia di parlare del successo appena conquistato e si fa non poca fatica a sintetizzare le parole.

Il capitano Lupi, leader indiscusso sia dentro che fuori al campo non sta più nella pelle: “In qualità di capitano orgogliosissimo dei miei ragazzi.

E’ un club che è nato solo da cinque anni ma al primo anno di attività agonistica. Non mi sarei mai aspettato in così poco tempo un titolo anche se nel tabellone cadetti”.

E’ un fiume in piena il capitano. Sorride a tutti quelli che gli passano vicino per complimentarsi. Ma non tralascia un’ultima battuta: “Un’altra cosa che mi rende particolarmente felice – conclude Lupi – è che abbiamo iscritto alla manifestazione due squadre. Pochi club hanno due squadre che giocano.

Segno che siamo davvero un gruppo che sta crescendo e anche altri ragazzi che giocano con noi sono sicuro che il prossimo anno si uniranno a noi nell’agonistica”.

Ha contribuito alla vittoria finale con un pareggio e un successo in semifinale e in finale. Stiamo parlando di Flavio Balice che con il suo preziosissimo 2-2 contro Di Tullo (nell’atto conclusivo del torneo) ha indirizzato il trofeo verso Fonte Nuova: “Finalmente una bella prova mia personale – esordisce Flavio – che ha aiutato la squadra a vincere la finale. La testa e la calma l’hanno fatta da padrone e mi hanno permesso di fare due bellissime partite, specialmente in finale con Di Tullo (uno dei top player della formazione di Macerata NDR).

Dopo aver chiuso la prima frazione in vantaggio per 2-0 ho un po’ ceduto nella ripresa e ho consentito al mio avversario di raggiungere il pareggio. Un 2-2 che, combinato con gli altri risultati, ci ha consentito di portare a casa il trofeo”.

Infine Balice racconta la sua gioia: “Mi hanno fatto molto piacere – conclude – i complimenti dei miei avversari che mi hanno trovato molto migliorato nel gioco”.

Lapidario e conciso, invece, l’altro gemello, Patrizio Balice che ci racconta: “Un ottimo risultato – dice Balice – merito dei sacrifici fatti e dello spirito di gruppo che abbiamo sempre dimostrato. Indipendentemente da squadra A e squadra B, e da chi non è sceso in campo oggi, per motivi personali, siamo un’unica grande squadra”.

In finale gli era toccato forse l’avversario più ostico. Ma Lui si è dimostrato un vero top player del club di Fonte Nuova e con il classico risultato all’inglese ha sconfitto Luchetti.

Non sta più nella pelle: “Il primo posto cadetti – afferma Francesco Bernardini – è una gran bella soddisfazione. Per me un’altra conferma che l’esperienza di squadra, al di là del risultato, è occasione per crescere come gruppo divertensosi insieme. Il risultato raggiunto – conclude – è merito anche della squadra B che ci ha supportato con consigli sugli avversari che avevano incontrato in precedenza nel girone eliminatorio”.

Il club rosso blu ha schierato ai nastri di partenza due compagini, oltre a quella vittoriosa, è scesa in campo anche la squadra B composta dal capitano Alessandro Fratini, Giuseppe Tassone, Alessandro Greggi e il neo tesserato federale Valerio Allegra.

Inserita in un girone di ferro contro le più blasonate Ascoli (arrivata poi in finale nel tabellone “Gold”), Viterbese (squadra composta da tutti top player) e Macerata (sconfitta poi nella finale cadetti dalla vincitrice Fonte Nuova A), i magnifici quattro fontenuovesi ne hanno approfittato per fare tanta esperienza. Al barrage, poi, se la sono giocata nel derby “fraticida” contro la prima squadra soccombendo con un perentorio 4-0.

Stanco per la giornata vissuta tra partite e arbitraggi (la regola infatti vuole che nel turno in cui non si gioca almeno si arbitra), il capitano della Fonte Nuova B, Alessandro Fratini spende parole di elogio per tutti: “Per la squadra B – ci dice Fratini – è stata una prima esperienza difficile in quanto abbiamo giocato contro Ascoli (arrivata in finale), Viterbese (squadra composta da tutti top player) e Macerata (giunta e battuta poi in finale da Fonte Nuova A). Da capitano posso dire che anche se abbiamo perso tutte le partite con scarti importanti, sono contento dell’esperienza fatta da tutti i ragazzi”.

Alessandro Fratini non è solo il deus ex machine del club di Fonte Nuova, colui che organizza e gestisce tutta la parte dedicata ai campionati, ma è anche il neo Presidente del Club.

“Da presidente sono strafelice che ieri sia arrivato il primo trofeo ufficiale dopo un solo anno che abbiamo iniziato a fare agonistica è davvero un ottimo traguardo.

Sono orgoglioso di tutti, soprattutto della forza del gruppo. Siamo tutti amici, tutti che si incoraggiano e che si sacrificano. Nel nostro club davvero l’unione fa la forza”.

Grandissimo il lavoro dell’organizzazione affidato alla sapiente regia della Viterbese Subbuteo (con il Patrocinio del Comune di Vitorchiano – capeggiata dal presidente Andrea Balestrucci: “Sono contentissimo per come è andata la due giorni – ci dice Balestrucci – sono stanchissimo ma strafelice. Adesso guardiamo avanti con l’obiettivo di fare sempre meglio”.

Per la cronaca il tabellone Gold è stato invece vinto dai Ligures che hanno superato in finale Ascoli con un secco 2-0. Nel torneo individuale, disputatosi sabato, invece conferma di Andrea Strazza che si è imposto agli shoot out sul neo campione in carica (vincitore delle prime due tappe di Roma e Reggio Emilia) Gabriele Silveri. Tabellone Cadetti invece ad appannaggio di Iobbi che ha superato di misura Torini per 2-1.

Occhi puntati per tutti su Castiglione della Pescaia dove nel prossimo mese di Maggio si disputerà la Coppa Italia. Fonte Nuova, ovviamente, sarà presente con le due formazioni.

(Giovanni Genna)