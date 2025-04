TIVOLI – Assistenza domiciliare Alzheimer interrotta: gli operatori saranno ricollocati

Salvaguardia dei posti di lavoro per gli operatori del servizio domiciliare ai malati di Alzheimer interrotto dalla ASL Roma 5.

E’ l’obiettivo di CISL FP Roma Capitale e Rieti e CISL FP ASL Roma 5 che mercoledì scorso 2 aprile alle ore 15 hanno incontrato i vertici della Cooperativa OSA, società che gestisce l’appalto dell’assistenza domiciliare Alzheimer nel territorio dell’Azienda Sanitaria Locale di Tivoli.

In un comunicato stampa alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv, il Segretario Territoriale Cisl Fp della Asl Roma 5 Dimitri Cecchinelli annuncia che “le organizzazioni sindacali hanno accertato la salvaguardia dei livelli occupazionali e hanno sottoscritto l’impegno della società a ricollocare il personale eventualmente in esubero, derivante dall’interruzione del servizio domiciliare dedicato ai malati di Alzheimer, nelle aree della ASL Roma 5”.

Un impegno per la continuità socio-sanitaria

“Questo rappresenta solo il primo passo – sottolinea Cecchinelli – La CISL FP Roma Capitale e Rieti, insieme alla CISL FP ASL Roma 5, hanno concentrato la propria azione su richieste specifiche rivolte all’assessorato competente della Regione Lazio, al fine di rideterminare le attività.

La priorità è garantire che questo settore essenziale, dedicato ai pazienti fragili, non venga privato di un percorso riabilitativo integrato alle attività socio-sanitarie.

Ad oggi, tali richieste stanno evolvendo positivamente attraverso la predisposizione di una delibera regionale specifica.

Sebbene questa non sia ancora ufficialmente pubblicata, la Regione Lazio sta lavorando su di essa da settimane.

Tuttavia, rimane fondamentale conoscerne i contenuti prima della pubblicazione, al fine di verificarne la piena rispondenza alle esigenze dei pazienti e dei lavoratori coinvolti”.

Un’azione sindacale determinata e concreta

“L’azione sindacale della CISL FP – conclude il Segretario Territoriale Dimitri Cecchinelli – aveva già proposto le soluzioni che si stavano concretizzando e siamo ben felici che adesso anche altre organizzazioni sindacali stiano condividendo le nostre proposte per la tutela dei pazienti fragili.

Tuttavia, riteniamo importante sottolineare che i risultati raggiunti da altre organizzazioni erano già noti e derivano da proposte che la CISL FP aveva presentato in precedenti incontri. Questi obiettivi si stavano già concretizzando grazie al costante impegno e al dialogo con le istituzioni competenti.

La CISL FP Roma Capitale e Rieti, insieme alla CISL FP ASL Roma 5, ribadiscono il proprio impegno per il raggiungimento di soluzioni efficaci e sostenibili a tutela dei lavoratori e dei pazienti del servizio Assistenza Domiciliare Alzheimer”.