TIVOLI GUIDONIA – Blitz antidroga, presi 9 spacciatori. La nonna faceva la “retta”

E’ in corso un vasta operazione antidroga della Direzione distrettuale antimafia tra Modena e Roma, che ha portato all’esecuzione di 9 misure cautelari per 7 italiani e 2 albanesi, gravemente indiziate di essere i promotori e membri di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dalla detenzione e dal porto abusivo di armi comuni.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, le indagini dei Carabinieri sono iniziate nel 2021 col sequestro di 3 chili di cocaina ad un insospettabile elettricista di Campolimpido, che all’alba di oggi – lunedì 7 aprile – è stato arrestato e tradotto in carcere.