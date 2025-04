SAMBUCI – Alga Fratini presenta il libro su “Mazzapenga” e l’occupazione nazista

Sabato 12 aprile 2025 dalle ore 16,00 presso il Castello Theodoli di Sambuci si terrà la presentazione del libro “Mazzapenga e la farfalla”, Storia di Sambuci e dell’occupazione tedesca a Roma e in Val D’Aniene, scritto dalla Professoressa Alga Fratini.

L’evento patrocinato dal Comune di Sambuci e dall’Assessorato alle Politiche Culturali.

Insieme all’autrice intervengono il sindaco Dario Ronchetti, lo scrittore Marco Brocchieri, Dario Mariani e l’editore Vincenzo Luciani.

“Mazzapenga e la farfalla” è un libro che racconta la storia di Francesca Colarossi, detta “Mazzapenga”, una donna analfabeta e misera nata a Sambuci nel 1888 ed uccisa dai nazisti il 6 giugno 1944.

L’opera è dedicata a Sambuci e alla sua gente ed è considerata una sorta di “testamento letterario e spirituale” di Mazzapenga, che vuole lasciare un messaggio di speranza e di amore, che vuole gettare nuova luce sugli eccidi nazisti del giugno 1944.

“A 80 anni dalla morte, è possibile che un’anima in pena torni a bussare alle nostre porte, per essere riconosciuta e accolta? – scrive l’Assessore alle Politiche Culturali Comune di Sambuci Mariano Vitale –

È possibile che una donna analfabeta e misera come Mazzapenga sia quella nobile anima, tornata per lasciarci il messaggio di una nuova visione del mondo in cui sia l’amore a smuovere gli individui, anziché la guerra?