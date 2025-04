La prima volta si è presentato in sella ad una bicicletta ed ha portato via due vasi.

A distanza di 9 giorni è tornato a piedi per completare l’opera e rubare le altre due piante antistanti l’attività commerciale.

Cose che capitano a Guidonia Montecelio, dove nella tarda serata di ieri, lunedì 7 aprile, un ladro ha preso ancora di mira “Creazioni”, la gioielleria e oreficeria di Massimiliano Fornari al civico 98 di Via Tiburtina Valeria, a Villalba di Guidonia.

A denunciare pubblicamente il fatto è stato il titolare che ha condiviso sul suo profilo Facebook il video del furto di due piccoli pini piantati all’interno di due vasi.

“Anche stanotte colpisce ancora il ladro dei vasi – commenta il commerciante – giustamente ne aveva lasciati due e’ passato a prendere anche quelli grazie. Oggi i vasi poi chi sa cosa succederà speriamo niente visto il trascorso”.

Il ladro di piante in azione davanti alla gioielleria di via Tiburtina, a Villalba di Guidonia

La telecamera di videosorveglianza esterna della gioielleria ha ripreso il balordo arrivare a piedi alle 22,28: pantaloni scuri, felpa nera, il volto travisato dal cappuccio e da una mascherina chirurgica anti-Covid.

L’uomo percorre il marciapiede della via Tiburtina in direzione Roma, scompare dalla visuale per qualche secondo, ricompare, preleva uno alla volta i due vasi e si dilegua nella stessa direzione dalla quale era arrivato.

Il ladro di piante in gioielleria aveva già colpito nella tarda serata di sabato 29 marzo: in quel caso era stato ripreso dalle telecamere arrivare alle 22,19 in sella ad una bicicletta e con lo stesso modus operandi si era appropriato di due vasi contenenti altrettanti pini in miniatura (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Valore di circa 70 euro l’uno.

“Che posto rovinato siamo ridotti proprio male”, era stato il commento sconsolato di Massimiliano Fornari al video del furto di piante.