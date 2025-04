TIVOLI – “Mai più genocidi”, in Moschea giornata dedicata al popolo palestinese

Ieri, domenica 13 aprile, presso il Centro Culturale Al Albrar di via Tazio Nuvolari a Tivoli Terme si è svolta “Mai più genocidi”, una giornata dedicata al Popolo Palestinese organizzata dal Coordinamento Marcia della Pace di Tivoli e Guidonia.

Circa 100 persone hanno partecipato all’evento, creando un autentico senso di comunità all’interno di un pubblico multiculturale che ha voluto manifestare la propria solidarietà ai palestinesi.

“È stata una giornata non solo di riflessione, ma anche di denuncia nei confronti della disumana realtà che stiamo vivendo: l’esercito israeliano sta commettendo atti che è da considerare un genocidio – scrive in un comunicato stampa il Coordinamento Marcia della Pace di Tivoli e Guidonia – È stato lanciato un allerta per un popolo che rischia l’estinzione. Per questo motivo, abbiamo ritenuto fondamentale non limitarci più alla pura solidarietà o alla raccolta fondi avviata nei mesi scorsi; è necessaria una chiara posizione per esigere il cessate il fuoco dell’esercito israeliano”.

All’iniziativa hanno collaborato il Movimento 5 Stelle di Tivoli e Guidonia, Verdi Nuova Storia e Sinistra Italiana Rifondazione Comunista e durante la serata sono intervenuti il Consigliere Ezio Paluzzi (Sinistra Italiana) e la Consigliera Adele Porcari (Una Nuova Storia), oltre al segretario della Federazione di Rifondazione Comunista Massimiliano Rossini, Arianna Proietti della lista civica “Tivoli Territorio di Pace”

“È tempo che le istituzioni della nostra città prendano ufficialmente posizione per chiedere il cessate il fuoco dell’esercito israeliano e per riconoscere lo Stato di Palestina”, prosegue il comunicato del Coordinamento Marcia della Pace di Tivoli e Guidonia.

Per l’ANPI di Tivoli ha partecipato Franco Meschini, il quale ha presentato i progetti attivi nel territorio a sostegno della Palestina e ha invitato tutti a partecipare all’80° anniversario della Festa della Liberazione.

Presenti anche il rappresentante della comunità palestinese, Asciur Salamek e WASIM Dahsmash dell’associazione Gazella e la rappresentante dei Giovani Studenti Palestinesi Maya Issa.

Il coordinatore della Marcia della Pace Felice Esposito ha chiesto che si parta da questa iniziativa per continuare a collaborare insieme nella lotta contro tutte le guerre e il riarmo per la pace e la giustizia sociale.

Appuntamento al 25 Aprile per la prossima marcia per la Pace.