Serie D, il Guidonia a Pozzuoli: tre punti per blindare il sogno promozione

Una città intera crede nel salto di categoria.

Guidonia sogna.

E domani, alle ore 15:00, il Guidonia Montecelio 1937 FC scenderà in campo allo stadio di Pozzuoli contro la Flegrea Puteolana, in una sfida che si preannuncia cruciale per il destino del club rossoblù.

Sarà la terzultima giornata di campionato di Serie D, e i ragazzi di Mister Ginestra hanno un solo obiettivo in mente: vincere per restare saldamente al comando della classifica e continuare a coltivare il sogno del salto di categoria.

A Guidonia non si respirava un’aria così entusiasta attorno al calcio da tantissimi anni.

La nuova società ha riportato passione e soprattutto risultati concreti.

Ovunque, per chi ama il calcio, il tema è uno solo: la cavalcata trionfale dei rossoblù.

Il legame tra squadra e città si è rinsaldato settimana dopo settimana.

I giocatori lo percepiscono e lo stanno ricambiando con prestazioni solide, cuore e determinazione. I tifosi sognano, e la squadra lotta per regalar loro un traguardo storico.

Per la trasferta campana, Mister Ginestra dovrebbe puntare ancora una volta sul suo collaudato blocco di titolari (dovrebbe tornare in campo l’ottimo difensore Parisi e ancora fuori Sfanò e Maurizi) affidandosi così all’esperienza, all’equilibrio e alla coesione di un gruppo che ha dimostrato di saper affrontare ogni tipo di ostacolo.

Concentrazione, compattezza e cinismo saranno le parole chiave.

Ora che il traguardo è vicino, servono nervi saldi e cuore caldo.

(Daniele Di Cerbo)