Il 16 marzo 2025 resterà una data memorabile per il mondo della Danza Sportiva, in particolare per la Top Dance Academy di Monterotondo di Giuliano ed Emanuela, che ha partecipato con orgoglio al prestigioso evento internazionale World Championship Syllabus, disputato a Pieve di Cento, in provincia di Bologna.

Alcune immagini delle gare dei ballerini di Monterotondo al World Championship Syllabus

Una competizione di altissimo livello che ha visto confrontarsi 400 coppie provenienti da 18 nazioni, tutte accomunate da un’unica grande passione: la Danza.

In questo contesto competitivo, dove talento, tecnica, emozione e preparazione si fondono sul parquet, gli atleti eretini hanno portato in alto il nome della scuola con risultati straordinari e tanto orgoglio.

UNA GARA DAL RESPIRO INTERNAZIONALE

Il World Championship Syllabus rappresenta uno degli appuntamenti più importanti nel calendario della Danza Sportiva giovanile e amatoriale.

Le coppie iscritte hanno avuto modo di esibirsi in coreografie curate nei minimi dettagli, confrontandosi con coetanei provenienti da tutta Europa e non solo. Una vera celebrazione dell’arte del movimento, dello spirito sportivo e dell’eleganza.

DEMIS D’EUGENIO E BEATRICE ROSCIOLI – JUNIOR 2 (14/15 ANNI)

Per la Top Dance Academy, tra le coppie in gara, una menzione speciale va a Demis D’Eugenio e Beatrice Roscioli, categoria Junior 2, ragazzi di 14 e 15 anni che rappresentano una partnership giovane, nata da appena un anno.

Eppure, nonostante la breve esperienza insieme, hanno dimostrato una sintonia e una maturità tecnica da veri professionisti. In una delle categorie più affollate e complesse del campionato, Demis e Beatrice hanno raggiunto una splendida semifinale nelle danze standard, distinguendosi tra decine di coppie di altissimo livello.

Non solo: sono stati la seconda coppia italiana con il miglior piazzamento, un traguardo che testimonia non solo il loro talento, ma anche il lavoro costante e la dedizione con cui affrontano ogni allenamento.

RICCARDO PEZZOTTI E GRETA SONAGLIA – JUNIOR 1 (12/13 ANNI)

Un’altra coppia giovanissima ma già fortemente determinata è quella formata da Riccardo Pezzotti e Greta Sonaglia, categoria Junior 1 (12/13 anni).

Nonostante la loro giovane età e una statura ancora “piccola” rispetto ad alcuni avversari più sviluppati, Riccardo e Greta hanno mostrato una straordinaria eleganza, tecnica pulita e presenza scenica.

Il risultato?

Un meritatissimo secondo posto nelle danze standard, che li colloca tra i migliori a livello europeo nella loro fascia d’età. Una performance che ha emozionato pubblico e giudici, fatta di grazia, ritmo e tanta, tanta passione.

IANIS BAICU E MARIKA PRECETTI – CATEGORIA 19/34 ANNI

Nelle categorie adulte, spicca il fantastico risultato ottenuto da Ianis Baicu e Marika Precetti, che hanno gareggiato nella fascia 19/34 anni. In una categoria dove l’esperienza fa spesso la differenza, la loro prestazione è stata un vero capolavoro.

Hanno conquistato un secondo posto nelle danze standard e, soprattutto, il primo posto nelle danze latine, dimostrando una versatilità eccezionale.

Ianis e Marika hanno saputo alternare l’eleganza classica dei passi standard alla forza espressiva e coinvolgente delle danze latine, incantando la giuria e tutto il pubblico presente.

Il loro successo è frutto di un percorso intenso, fatto di costanza, sacrifici e grande amore per la danza, perfettamente supportato dalla guida esperta degli insegnanti della Top Dance Academy.

ORGOGLIO, PASSIONE E FUTURO

“I risultati raggiunti al World Championship Syllabus non sono solo medaglie da esporre, ma tappe fondamentali di un percorso più ampio – spiegano Giuliano ed Emanuela, fondatori e coach della scuola di Monterotondo – Ogni gara, ogni allenamento, ogni coreografia è un passo avanti verso il sogno di tanti giovani ballerini: vivere la danza come espressione di sé, come stile di vita.

I successi dei nostri ragazzi sono il miglior riconoscimento del lavoro che svolgiamo con dedizione e amore”.